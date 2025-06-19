Правительство Московской области и "Билайн" заключили соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

Фото: пресс-служба "Билайна"

Правительство Московской области и "Билайн" заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан губернатором региона Андреем Воробьевым и генеральным директором "Билайна" Сергеем Анохиным в ходе Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предполагает совместное развитие новых информационно-телекоммуникационных технологий на территории Московской области.

"Во-первых, мы продолжим повышать доступность мобильной связи в регионе, особенно на территории новых жилых кварталов. Во-вторых, реализуем ряд проектов цифровой трансформации в здравоохранении, которые позволят повысить качество медицинских услуг, оптимизировать процессы управления в медучреждениях", – заявил Воробьев.

Отмечается, что внедрение современных технологий на основе искусственного интеллекта и анализа больших данных (Big Data) обеспечит более эффективное управление ресурсами.

"Заключение данного соглашения представляет собой вполне логичный шаг, который укрепляет наши отношения. Мы видим значительный потенциал в разработке технологических и интеллектуальных решений для автоматизации инфраструктуры Московской области и ее населенных пунктов, что поспособствует дальнейшему росту качества жизни жителей", – в свою очередь, отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.

ПМЭФ официально начался в Санкт-Петербурге 18 июня и продлится до 21 июня. Участники форума обсудят ключевые тенденции российской и глобальной экономики, а также проанализируют проблемы и достижения последних лет.