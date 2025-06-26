В Москве удвоили темпы строительства по программе реновации

С января по июнь этого года в Москве построили в два раза больше жилых комплексов по программе реновации, чем за аналогичный период 2024 года. Добиться таких темпов позволили современные префаб-технологии, которые сокращают сроки строительства на 30–50%.

Эксплуатационный срок таких домов превышает 100 лет. Программа реновации реализуется уже 8 лет и охватила все округа Москвы – в городе построены почти 400 новых жилых комплексов.

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