Минтранс предложил использовать Face ID для выписывания штрафов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России необходимо добиться законодательного признания сервиса Face ID для административного наказания, заявил первый заместитель министра транспорта РФ Константин Пашков на конгрессе молодых ученых в Сириусе.

Замглавы ведомства обратил внимание на отношения граждан к использованию средств индивидуальной мобильности. По его словам, люди хотят получать качественную услугу, но не желают нести за нее ответственность. Он считает, что граждане с удовольствием пользуются самокатами, однако не готовы отвечать за последствия, передавая их друг другу.

"Вы нарушили, вы перешли дорогу – мы пока не можем договориться о том, чтобы ваше электронное изображение превратилось в квитанцию о штрафе", – пояснил Пашков.

Ранее Минтранс предлагал использовать камеры на железнодорожных объектах для фиксации нарушений с идентификацией нарушителей через ЕБС. Однако эта идея была отвергнута первым зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкиным на основании принципа добровольности предоставления биометрических данных.