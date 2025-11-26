В ГД выступили против инициативы автоматически штрафовать по биометрии

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Единую биометрическую систему нельзя использовать для автоматической выписки штрафов. Первый зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина заявил в мессенджере МАХ, что это противоречит закону о добровольности предоставления биометрических данных.

Таким образом он прокомментировал предложение Минтранса использовать камеры на железнодорожных объектах для автоматической фиксации нарушений и выписки штрафов с идентификацией нарушителей через ЕБС.

"Как автор закона о Единой биометрической системе считаю такое предложение противоречащим его концепции", – написал Горелкин.

По его словам, каждому гражданину гарантируется, что биометрия не будет использоваться без его ведома. Исходя из этого, использовать ЕБС для автоматического наложения штрафов за любое другое административное правонарушение нельзя.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал планы по внедрению биометрии для безопасного прохода на территории российских школ. Он отметил, что соответствующий законопроект вскоре будет внесен в Госдуму. На данный момент система проходит тестирование в Татарстане. Региональный пилотный проект уже продемонстрировал успешные результаты.