26 ноября, 12:15

Транспорт

В Минтрансе предложили штрафовать нарушителей с помощью системы распознавания лиц

Пассажирам МЦД доступны более сотни пересадок на метро, МЦК и автобусы

Сергей Собянин одобрил закупку 15 поездов для Центрального транспортного узла

Городские камеры показали трафик на шоссе Энтузиастов

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 26 ноября

"Новости дня": скоростную дорогу от Ленинградского шоссе до центра начали строить в Москве

Проект по защите автомобилей от кибератак запустят в России

Россия и Белоруссия увеличат количество поездов на новогодние праздники

Минпромторг запустит эксперимент по защите автомобилей от кибератак

В районе Останкино установили новые дорожные знаки

В Минтрансе России предложили штрафовать нарушителей с помощью системы распознавания лиц. Для этого потребуется внести изменения в закон о персональных данных.

Также хотят доработать документ о железнодорожном транспорте, чтобы автоматические камеры фотовидеофиксации появились в зонах повышенной опасности, заявили в ведомстве. Необходимость поправок объяснили тем, что пострадавших при переходе путей в неположенных местах становится больше. Наличие системы слежения позволит быстро вычислить нарушителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

