В Минтрансе предложили штрафовать нарушителей с помощью системы распознавания лиц

В Минтрансе России предложили штрафовать нарушителей с помощью системы распознавания лиц. Для этого потребуется внести изменения в закон о персональных данных.

Также хотят доработать документ о железнодорожном транспорте, чтобы автоматические камеры фотовидеофиксации появились в зонах повышенной опасности, заявили в ведомстве. Необходимость поправок объяснили тем, что пострадавших при переходе путей в неположенных местах становится больше. Наличие системы слежения позволит быстро вычислить нарушителей.

