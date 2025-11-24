Жители Очакова придумали способ борьбы с рекламными прицепами во дворах

Жители района Очаково в Москве начали активную борьбу с рекламными прицепами-баннерами, которые неделями занимают парковочные места во дворах. Как сообщили в управе района, проблема обострилась с середины этого года, и сейчас обращения от граждан поступают практически еженедельно.

Местные власти направляют жалобы в ГИБДД для проверки каждого случая. Эксперты рекомендуют жителям фиксировать нарушения и подавать коллективные заявления в полицию. В одном из случаев владельцу фитнес-клуба, чья реклама размещалась на таком прицепе, пришлось публично извиняться перед жителями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.