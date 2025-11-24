Гололед зафиксирован в центре Москвы, на Балчуге, а также в Тушине. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, гололедица фиксировалась в Шереметьево, Внуково, Домодедово, в Коломне и на метеостанции "Подмосковная".

Кроме того, в ночь на 25 ноября в столичном регионе похолодает от 0 до минус 3 градусов и вся выпавшая за 24-е число влага замерзнет и опять превратится в гололед. Толщина корки льда составит 4,9 миллиметра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

