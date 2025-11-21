Юрист Голощапов: россияне до конца ноября должны оплатить три основных налога

Фото: depositphotos/strelok

До 1 декабря граждане РФ должны оплатить три основных налога за прошлый календарный год: на имущество, землю и транспорт. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на гендиректора ЕЮС Андрея Голощапова.

Если владелец имущества не успел оплатить налог вовремя, то на сумму долга будут начисляться пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки. При сокрытии имущества или занижения ее стоимости придется также заплатить штраф от 20 до 40% от суммы налога.

Голощапов напомнил, что налоговая начисляет платежи на основе данных из Росреестра и ГИБДД. Сумма указывается в налоговом уведомлении, которое приходит на почту по месту регистрации либо же отправляется в личный кабинет на сайте ФНС. Уведомление также можно запросить в любой налоговой инспекции или МФЦ.

При этом если в прошлом году человек приобрел новое имущества, и за него не пришло уведомление о налоге, то нужно самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря. Однако если имущество не новое и уведомления раньше приходили, а в этому году нет, то сообщать ничего не нужно.

В случае уничтожения имущества нужно подать в налоговую инспекцию заявление с приложением подтверждающих документов. Налог прекратят начислять с месяца, когда это произошло. При продаже имущества следует проконтролировать, чтобы новый владелец зарегистрировал право собственности.

Помимо этого, до конца ноября нужно заплатить недостающую сумму НДФЛ за 2024 год. Иногда налоговая служба сама рассчитывает НДФЛ к доплате, который не смог удержать работодатель. Основная ставка – 13%. Однако если общий годовой доход превысил 2,4 миллиона рублей, с суммы превышения действует ставка 15%.

Также до декабря гражданам необходимо заплатить НДФЛ на доходы от банковских вкладов, если они превысили необлагаемый лимит (210 тысяч рублей для 2024 года). Если человек не успел заплатить недостающую сумму НДФЛ до 1 декабря, то за каждый день просрочки будут начисляться пени.

Ранее Госдума приняла закон о повышении НДС с 20 до 22% с 2026 года. Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%.

Кроме того, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей (МСП), которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.

Госдума также приняла закон, который повышает налоговую нагрузку на букмекеров и тотализаторы в 60 раз. С 1 января 2026 года будут учитываться не только обороты, но и финансовые результаты фирм. Кроме того, это позволит обеспечить прозрачность бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкие налоги.