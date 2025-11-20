Госдума приняла закон о повышении НДС до 22%

Фото: depositphotos/Professor25

Госдума приняла закон о повышении НДС с 20 до 22% с 2026 года. Для всех социально значимых товаров сохранится льготная ставка в 10%.

Изменения вносятся в Налоговый кодекс России. В числе товаров, для которых останется льготная ставка, – продукты питания, лекарства, медицинская продукция, детские товары, издания периодической печати, книги, а также племенные сельскохозяйственные животные.

Из этого перечня исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Теперь они будут облагаться по ставке 22%.

Кроме того, вводится мораторий на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей (МСП), которые в 2026 году впервые перешли на НДС и допустили в этом периоде нарушения по нему.

Для юридических лиц, которые лишены статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, но исполняющих его функции, предусматривается возможность освобождения от налога до тех пор, пока те выполняют свои обязанности.

Помимо этого, нижняя палата парламента приняла закон, предусматривающий поэтапное снижение порога годовой выручки, при котором у бизнесменов с упрощенной или патентной системой налогообложения (УСН, ПСН) возникает обязанность уплачивать НДС.

Условия перехода для малого бизнеса смягчили по сравнению с редакцией первого чтения. Изначально планировалось, что порог годовой выручки предпринимателей на УСН или ПСН, при котором необходимо перейти на уплату НДС, со следующего года будет снижен с 60 до 10 миллионов рублей.

Однако ожидается поэтапное снижение: с 2026-го с 60 до 20 миллионов рублей, с 2027-го – до 15 миллионов, с 2028-го – до 10 миллионов. Это необходимо для недопущения распространения схем дробления бизнеса.

При этом ГД рекомендовала кабмину вместе с думским комитетом по бюджету и налогам вести мониторинг правоприменения положений принятого закона в части изменения параметров налогообложения МСП. Предлагается это делать для анализа их эффективности с точки зрения добросовестной конкуренции.

Документ также предполагает отмену освобождения от НДС операций и услуг, которые связаны с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).

При этом от туристического налога освобождаются организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение и организованный отдых за счет бюджетных ассигнований.

Ранее в Госдуме утвердили федбюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Депутаты и правительство поддержали поправки, перераспределяющие свыше 7 триллионов рублей.

Большая часть средств направится на нужды обороны и безопасности, в том числе поддержку СВО. Изменения также затронули распределение денег на нацпроекты.