Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026–2028 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Решение было принято на заседании 20 ноября.

В ходе второго чтения депутаты и правительство поддержали поправки, перераспределяющие более 7 триллионов рублей. Большую часть этих средств было решено направить на нужды обороны и безопасности, включая поддержку спецоперации. Изменения также затронули распределение средств на нацпроекты.

Дополнительные ресурсы пойдут на развитие новых регионов, поддержку Всероссийского общества инвалидов (ВОИ), фондов "Защитники Отечества" и "Памяти 6-й роты". Планируется создание центров реабилитации для участников СВО и протезирования, а также ремонт школ, строительство и реконструкция дорог и развитие сельских территорий.

Вместе с тем предусмотрены средства для поддержки малого агробизнеса, транспортировки продовольствия, льготного кредитования, программ Росагролизинга и сохранения льготных тарифов РЖД на перевозку сельхозпродукции.

Согласно документу, ожидается увеличение расходов на социальные стипендии студентам, военные учебные центры при вузах, доступ к информационным ресурсам для научных организаций высшего образования, а также на обеспечение лекарствами пациентов с 14 высокозатратными заболеваниями.

Помимо этого, правительство выделило основные изменения, включая увеличение жилищных субсидий для военнослужащих и помощь в создании медицинской инфраструктуры вооруженных сил.

При разработке документа особое внимание уделили поддержке семей. В частности, была разработана новая выплата для малообеспеченных россиян с двумя и более детьми. На эту меру и программу маткапитала будет направлено свыше 1,8 триллиона рублей.

Кроме того, около 1,8 триллиона рублей будет выделено на "Семейную ипотеку". Еще Минфин предложил дополнительно направить более 230 миллиардов рублей на льготные кредиты в текущем году.

В свою очередь, на программы улучшения жилищных условий семей с детьми планируется направить более 2 триллионов рублей.

Значительные средства выделят и на развитие здравоохранения. Уточняется, что за 6 лет на эти цели потратят более 1 триллиона рублей, а свыше 900 миллиардов пойдут на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь".

На развитие объектов детского здравоохранения в рамках национального проекта "Семья" будет выделено еще более 94 миллиардов рублей. Таким образом, общий объем "детского бюджета" превысит 10 триллионов рублей.

Более того, все средства на обеспечение лекарствами и профилактику сердечно-сосудистых заболеваний предусмотрели в полном объеме.

Подчеркивается, что на нацпроекты в течение 6 лет заложили почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую аналогичную шестилетку – более 4,1 триллиона. Проект бюджета продолжает поддерживать рост реальных зарплат и доходов граждан.

Свыше 50 миллиардов рублей планируется направить на ремонт детских садов, а школы получат более 290 миллиардов рублей. К 2030 году построят 150 новых учебных заведений, на что выделят почти 110 миллиардов, и более 26 миллиардов – на детсады.

Модернизация общежитий университетов предполагает выделение около 70 миллиардов рублей, на которые к 2030 году власти намерены возвести 25 университетских кампусов, а к 2036 году – не менее 40.

В свою очередь, 1 триллион кредитных рублей будет выделен регионам на развитие инфраструктуры. Ежегодные поступления из них будут составлять 150 миллиардов. Финансирование дорожного строительства в период с 2026 по 2028 год достигнет 4,6 триллиона, а более 182 миллиардов будет направлено на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Также Минфин выступил с предложением изменить ставку НДС с текущих 20 на 22%, при этом сохранив льготную ставку в 10% для товаров, имеющих важное социальное значение. К ним относятся базовые продукты питания, такие как хлеб, яйца, мясо, овощи, фрукты, молоко, сахар, соль, крупы, масло, чай, мука, детские товары, лекарства и учебные издания.

Кроме того, с 2026-го планируется ввести налог в размере 5% на ставки, принимаемые букмекерскими компаниями, и налог в размере 25% на их прибыль. Другая инициатива предусматривает снижение порога доходов, при достижении которого бизнес обязан платить НДС, с 60 миллионов рублей до 10 миллионов.

При этом основной акцент бюджета заключается в удовлетворении потребностей обороны и безопасности, а также в поддержке семей военнослужащих, участвующих в спецоперации. Запланированные средства будут направлены на оснащение российских войск современной техникой и модернизацию оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые параметры бюджета на 3 года определены с учетом инфляции, которая не превысит 4% ежегодно, и прогнозируемого объема ВВП:



в 2026 году он составит 235,067 триллиона рублей. Доходы будут на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1%);

в 2027 году – 255,498 триллиона рублей. Доходы прогнозируются в размере 42,91 триллиона рублей (16,8%);

в 2028 году – 276,346 триллиона рублей. Доходы составят 45,869 триллиона рублей (16,6%).

Расходы бюджета запланированы в размере 44,069, 46,096 и 49,383 триллиона рублей, что составит 18,7, 18 и 17,9% от ВВП соответственно.

Таким образом, бюджет на весь трехлетний период предусматривает дефицит, который сократится с 1,6% ВВП в 2026 году до 1,2% в 2027-м, а в 2028-м составит 1,3%. Причем ненефтегазовый дефицит уменьшится с 5,4% ВВП в 2026 году до 4,8% в 2027 году и останется на этом уровне в 2028-м.

Также на начало 2027 года прогнозируется, что внутренний государственный долг достигнет 37,44 триллиона рублей. К 2028 году этот показатель увеличится до 42,18 триллиона, а к 2029-му – до 47,41 триллиона. Внешний госдолг к концу 2026 года составит 66,8 миллиарда долларов, к 2027 году – 63,9 миллиарда, а к 2028-му – 62,3 миллиарда.

Вместе с тем к концу 2026 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) ожидается на уровне 13,66 триллиона рублей. На 2027 год прогнозируется 13,837 триллиона, а на 2028-й – 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется использовать 38,5 миллиарда рублей из ФНБ для покрытия дефицита федерального бюджета.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков отмечал, что в федеральном бюджете страны на 2026 год заложено более 19 триллионов рублей на социальный блок. По его словам, в бюджет входят средства на выплату пособий по безработице, а также на обеспечение санаторно-курортного лечения, переобучение и прочее.

