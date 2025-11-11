В ГД могут принять закон о дифференцированной ставке по "Семейной ипотеке"

Фото: 123RF.com/dolgachov

Депутаты Госдумы могут до конца года принять закон о введении дифференцированной ставки по "Семейной ипотеке" в зависимости от количества детей. Об этом рассказал глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

"На данный момент обсуждаются ставки 4, 6 и 10 либо 12%. Если один ребенок, то 10 либо 12%, а если второй родился, то 6%, если третий, то 4%", – приводит слова депутата РИА Новости.

При этом для семей с большим количеством детей ставка по ипотеке еще обсуждается. Как допустил Аксаков, в следующем году закон о введении дифференцированной ставки уже может вступить в силу.

Ранее Владимир Путин заявил, что "Семейная ипотека" будет сохранена. При этом должна сохраняться льготная ипотечная ставка для определенных категорий граждан и территорий, уточнял президент.

При этом Минфин России с 1 февраля 2026 года запретит оформлять сразу два льготных кредита на каждого из супругов в рамках "Семейной ипотеки". Супруг или супруга основного заемщика, состоящие в официальном браке, будут включаться в состав солидарных заемщиков. Исключением может стать лишь иностранное гражданство одного из них.