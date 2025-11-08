Вице-спикер Чернышов предложил ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка

Фото: depositphotos/halfpoint

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести мораторий на платежи по ипотеке на период отпуска по уходу за ребенком. Соответствующее предложение он направил председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

Данная мера позволит семье с новорожденным ребенком приостановить на определенный срок выплату основного долга и процентов по ипотеке до достижения ребенком полутора лет.

Чернышов отметил, что после рождения ребенка выплаты по ипотеке, составляющие значительную часть семейного бюджета, становятся непосильным бременем.

"Это создает чрезмерный финансовый стресс, снижает качество жизни семьи и, что крайне важно, является одним из сдерживающих факторов при принятии решения о рождении последующих детей", – приводит РИА Новости слова депутата.

Парламентарий считает, что такая инициатива поможет снизить уровень стресса и остроту финансовой проблемы для молодых семей, а также повысит социальное самочувствие родителей.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от уплаты штрафов по кредитам на весь срок декрета. Кредиторы не смогут начислять штрафы и пени за просрочку платежей. Кроме того, предлагается аннулировать неустойки, начисленные до вступления в силу данного закона.

Депутаты также предложили рассмотреть введение государственной "зарплаты" для одного из родителей, который посвятит себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста. Такое предложение было направлено главе Минтруда Антону Котякову.