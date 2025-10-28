Семьям с детьми могут обеспечить приоритетное обслуживание в аэропортах

Фото: depositphotos/d.travnikov

Министерство транспорта России рекомендовало обеспечить приоритетное обслуживание семей с детьми в аэропортах. Об этом говорится в распоряжении "Об утверждении методических рекомендаций по стандартам семейноцентричности", размещенном на сайте ведомства.

Также министерство рекомендовало создавать комфортную среду для семей с детьми на всех этапах путешествия, включая возможность предварительного бронирования мест, установку указателей с понятной информацией для родителей, наличие пандусов и лифтов для детских колясок.

Кроме того, ведомство призвало организовать детские игровые зоны или площадки на территории аэропортов, объектов железнодорожного транспорта и дорожного сервиса. Также следует обеспечить наличие игровых зон и мест для хранения колясок в вагонах поездов.

Дополнительно Минтранс порекомендовал обустроить парковочные места для семей с детьми возле объектов транспортной инфраструктуры, а при наличии технической возможности – разместить комнаты матери и ребенка в многофункциональных зонах на объектах дорожного сервиса. В частности, следует обеспечить наличие детских кресел и бустеров в такси и автобусах.



"Рекомендации Минтранса задают новый вектор развития транспортной отрасли, где поддержка семей с детьми выступает неотъемлемой частью клиентского сервиса и корпоративной культуры", – указывается на сайте ведомства.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявляла, что парламентарии разрабатывают законопроект, который позволит убрать наценку на перевозку детей в такси.

Депутат отмечала, что в настоящее время при заказе такси с детским креслом или бустером стоимость поездки, как правило, увеличивается по сравнению с обычным тарифом. Однако, по мнению парламентария, не должно быть переплаты за то, что в автомобиле едет ребенок.

