Проект об освобождении родителей в декрете от штрафов по кредитам внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий освободить родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от уплаты штрафов по кредитам на весь срок декрета. Документ размещен в электронной базе ГД.

Инициативу предложили депутаты от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин.

Согласно проекту закона, кредиторы не смогут начислять штрафы и пени за просрочку платежей. Кроме того, предлагается аннулировать неустойки, начисленные до вступления в силу данного закона.

Как отмечается в пояснительной записке, порядок подтверждения декретного отпуска и освобождения от штрафов будет определять правительство России.

Парламентарии отмечают, что в период отпуска по уходу за ребенком доходы граждан значительно снижаются, а размеры получаемых пособий не достигают прежнего уровня заработка.

Авторы считают, что законопроект поможет избежать роста долгов у родителей и обеспечит реализацию предусмотренных Конституцией государственных гарантий поддержки семьи, материнства и детства.

Ранее Минфин России предложил расширить налоговые льготы для семей с детьми. Если поправки примут, то семьи с двумя и более детьми получат дополнительные возможности для освобождения от НДФЛ при продаже жилой недвижимости с последующей покупкой нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

В частности, предусматривается учет детей любого возраста, если они признаны судом недееспособными. Также предлагается учитывать детей, рожденных после продажи недвижимости, но не позднее 30 апреля следующего года.

