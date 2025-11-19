Форма поиска по сайту

19 ноября, 22:15

Общество

Дополнительные 300 парковочных мест появятся в подмосковном ЖК после жалоб жильцов

Новости социального блока Москвы

Температура в Москве опустилась на 10 градусов за сутки

"Деньги 24": спрос на билеты новогодних представлений вырос на 10% в Москве

Ночные заморозки ожидаются в Москве 20 ноября

"Деньги 24": спрос на склады индивидуального хранения в России вырос на 9% за год

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 20 ноября

Парковка рассорила жителей одного из подмосковных комплексов

Холода вернулись в Москву после рекордного тепла

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 19 ноября

Дополнительные 300 парковочных мест появятся в подмосковном ЖК "Государев дом" после жалоб жильцов. Люди вынуждены оставлять автомобили на газонах, пешеходных дорожках и проезжей части, из-за чего возникают заторы до 1,5 часа, а скорая и пожарная службы не могут оперативно добраться к домам.

Местные жители отметили, что раннее застройщик пообещал построить многоуровневые парковки, но они запланированы только на 2035 год. Администрация Ленинского округа заверила, что новые дополнительные места появятся до марта 2026 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина ЕфимцеваАнастасия Налетова

