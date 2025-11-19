Дополнительные 300 парковочных мест появятся в подмосковном ЖК после жалоб жильцов

Дополнительные 300 парковочных мест появятся в подмосковном ЖК "Государев дом" после жалоб жильцов. Люди вынуждены оставлять автомобили на газонах, пешеходных дорожках и проезжей части, из-за чего возникают заторы до 1,5 часа, а скорая и пожарная службы не могут оперативно добраться к домам.

Местные жители отметили, что раннее застройщик пообещал построить многоуровневые парковки, но они запланированы только на 2035 год. Администрация Ленинского округа заверила, что новые дополнительные места появятся до марта 2026 года.

