"Умный прием" в поликлиниках сэкономил столичным врачам 250 тыс часов рабочего времени

Сервис "Умный прием" в поликлиниках сэкономил столичным врачам 250 тысяч часов рабочего времени, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По ее словам, развитие искусственного интеллекта позволило переосмыслить концепцию приема в поликлинике.

В Москве действует система умного приема, которая начинает свою работу еще до визита пациента. При онлайн-записи нейросеть предлагает пройти опрос для уточнения жалоб и симптомов. Он занимает не более трех минут. По итогу сервис формирует три предварительных диагноза и создает выжимку из электронной медкарты пациента.

