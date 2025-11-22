Форма поиска по сайту

22 ноября, 09:45

Город

Более 10 млн "квадратов" недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве в 2025 году

Каток на ВДНХ в Москве откроется на следующей неделе

Миллион поездок совершили пассажиры на пригородных маршрутах московского транспорта

Ремонт Кузьминского путепровода в Москве завершится в следующем году

Движение ограничат на Дмитровском шоссе в Москве 22 и 23 ноября

Температура воздуха в Москве составит 3 градуса 22 ноября

Здание Центрального телеграфа загорелось на Тверской улице в Москве

Новое арт-пространство появилось в деловом квартале "Серебряный фонтан"

В Москве начали появляться елки и световые инсталляции

В Москве прошла десятая Международная конференция по искусственному интеллекту

Более 10 миллионов "квадратов" недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с января по октябрь 2025 года. В разных районах столицы появились деловые и торговые объекты, что создало новые рабочие места.

Также возвели жилые дома по программе реновации. Рядом с многоэтажками построили школы, поликлиники и детские сады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

