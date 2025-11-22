Более 10 млн "квадратов" недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве в 2025 году

Более 10 миллионов "квадратов" недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве с января по октябрь 2025 года. В разных районах столицы появились деловые и торговые объекты, что создало новые рабочие места.

Также возвели жилые дома по программе реновации. Рядом с многоэтажками построили школы, поликлиники и детские сады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.