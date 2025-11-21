"Деньги 24": продажи квартир резко выросли в Москве в октябре

Продажи квартир на рынке вторичного жилья резко выросли в столице в октябре, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало за месяц 13 977 сделок.

По словам эксперта, одна из причин роста спроса – снижение ключевой ставки с 21 до 16,5% годовых. Многие вкладчики опасаются, что депозиты уже не будут давать такую же доходность, а цены на недвижимость вырастут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.