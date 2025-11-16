Собянин рассказал о новом подходе к оказанию сердечно-сосудистой помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стационары кратковременного пребывания стали новым подходом к оказанию сердечно-сосудистой помощи в Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.



Такие стационары созданы в 28 взрослых и детских больницах города. Часть из них оказывает помощь по профилю сердечно-сосудистой хирургии. Пациенты получают здесь высокотехнологичную медпомощь без длительной госпитализации.



"Операции на сердце и сосудах выполняются теперь в режиме "одного дня". Пациент приходит утром, ему делают операцию, и в тот же день он возвращается домой – под амбулаторное наблюдение специалистов", – отметил мэр столицы.

С начала года подобные стационары приняли уже почти 8,5 тысячи взрослых пациентов.



Как подчеркнул Собянин, в них делают радиочастотную абляцию вен. За 15–20 минут проводят диагностику и проверяют имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы.



"СКП делают высокие медицинские технологии доступными каждому. Комфорт, скорость и качество в сети таких стационаров соответствуют мировым стандартам", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в Москве активно развивается система доступной высокотехнологичной медицинской помощи, позволяющая горожанам с самыми тяжелыми заболеваниями получать современное лечение. Ключевыми направлениями развития стали сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.

