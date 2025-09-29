Мишустин заявил о финальной стадии разработки лекарств для лечения рака крови

Фото: depositphotos/patty_cgd@hotmail.com

Российские лекарства для лечения рака крови и против опухолей находятся на финальной стадии разработки. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В рамках сессии выставки "Иннопром" в Минске премьер-министр обратил внимание на неплохие результаты в отечественной фармацевтической промышленности, подчеркнув, что ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.

"На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Мишустина, запущенные в стране проекты технологического лидерства уже принесли плоды. Выпуск препаратов из перечня жизненно необходимых лекарств вырос, отметил премьер. Он добавил, что также была расширена линейка медицинских изделий.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что доклинические испытания российской вакцины против рака завершились успешно. Исследования проводились на протяжении нескольких лет.

Доклинические испытания подтвердили безопасность препарата при многократном использовании, а также его высокую эффективность. Ученые наблюдали уменьшение размеров опухоли и замедление ее роста на 60–80% в зависимости от вида заболевания.

