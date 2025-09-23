В РФ лечение отечественной вакциной от рака могут начать в течение 1,5 месяца

Фото: depositphotos/stockasso

В России готовы в течение 1–1,5 месяца начать лечить рак отечественной вакциной. Об этом заявил директор НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург на круглом столе Российского исторического общества, который посвящен истории лидерства РФ в области медицинской науки и технологии.

"Все документы некоторое время тому назад направлены в министерство здравоохранения и, надеемся, в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт (имени Н. Ф. Гамалеи. – Прим. ред.) получат разрешение на производство первых видов вакцин, персонализированных, против меланомы", – передает ТАСС заявление Гинцбурга.

По словам эксперта, в настоящее время уже созданы группы добровольцев для получения лечения, а также определены их генетические данные.

Ранее академик РАН, главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн назвал рак предстательной железы у мужчин и рак молочной железы у женщин наиболее распространенными среди россиян.

Также ученый отметил, что у мужчин часто встречаются рак бронхов, трахеи, легких и колоректальный рак, у женщин – рак тела матки и колоректальный рак.

Каприн добавил, что на сегодняшний день порядка 64% онкологических заболеваний выявляют на ранней стадии.

