Собянин рассказал о создании доступной высокотехнологичной медицины в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве активно развивается система доступной высокотехнологичной медицинской помощи, позволяющая горожанам с самыми тяжелыми заболеваниями получать современное лечение, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

"Сегодня в столице такую помощь оказывают свыше 30 городских медучреждений. Только за первое полугодие 2025-го в них выполнено почти 60 тысяч высокотехнологичных операций – это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период пять лет назад", – отметил мэр.

Ключевыми направлениями развития стали сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.

По словам мэра, стремительный прогресс стал возможен благодаря оснащению стационаров оборудованием экспертного класса, включая ангиографы с 3D-визуализацией, современные КТ и МРТ-аппараты, а также другим оборудованием для операций.

"Есть в наших больницах и роботизированные системы. Оперативные вмешательства проводят с минимальной травматичностью. Пациенты быстрее восстанавливаются", – рассказал Собянин.

Например, хирурги больниц № 31 имени академика Г. М. Савельевой, имени В. П. Демихова и имени С. С. Юдина делают с помощью роботов эндопротезирование коленного сустава. На основе снимков КТ создаются 3D-модели протезов, благодаря которым врачи точнее планируют операцию и просчитывают идеальное расположение имплантов, добавил Собянин.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на новую научную программу, направленную на поддержку исследований на базе медицинских столичных организаций. По словам мэра, программа сочетает грантовую поддержку врачей-новаторов с государственным заданием для ведущих научно-клинических центров.