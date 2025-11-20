Москвичи посетили более 2 млн спортивных тренировок с начала года

С начала года москвичи посетили свыше 2 миллионов спортивных тренировок. В каждом районе столицы открыты бесплатные секции по 70 видам спорта, записаться в которые может любой желающий.

Опытные инструкторы помогают подобрать занятия по уровню физической подготовки, а найти подходящую секцию можно на официальном сайте "Московский спорт". Программы включают разнообразные упражнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.