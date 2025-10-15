Губерниев назвал Кокорина "позорищем российского футбола"

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал спортсмена Александра Кокорина "позорищем российского футбола". Его слова передает Sport24.

Кокорин, который сейчас является нападающим кипрского "Ариса", заявил, что возвращение российских клубов в еврокубки станет "позорищем". Губерниев, в свою очередь, прокомментировал его слова и отметил, что тем, кто не играет в еврокубках, придется сложно.

"Мы переживаем за наши клубы и сборную. Но говорить такие вещи – непозволительно. Поэтому еще раз скажу, что позорище российского футбола – Кокорин", – заявил комментатор.

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима. Кокорина и его брата – к году и шести месяцам колонии общего режима.

В похожую ситуацию попал футболист Федор Смолов. Против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Спортсмен частично признал вину.

Кокорин, комментируя инцидент, заявил, что Смолов повел себя глупо и назвал его "чайником".

