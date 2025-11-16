Форма поиска по сайту

16 ноября, 17:15

Спорт

Юный фигурист прислал видео своей тренировки в эфир телеканала Москва 24

Юный фигурист прислал видео своей тренировки в эфир телеканала Москва 24

Москва продолжает развиваться как город активных и спортивных людей. Своими достижениями поделились и зрители телеканала Москва 24. В эфир попали кадры тренировки юного фигуриста, который уверенно выполняет различные элементы на льду.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина Гилева

