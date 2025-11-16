Форма поиска по сайту

16 ноября, 11:15

Бесплатные спортивные тренировки доступны москвичам по всему городу

В Москве продолжаются бесплатные спортивные тренировки для жителей по более чем 70 дисциплинам, включая йогу, аэробику, плавание, баскетбол и стрельбу из лука.

Занятия проходят в рамках городских проектов "Мой спортивный район", "Спортивные выходные" и "Спортивные секции для взрослых".

Все тренировки проводят опытные инструкторы, а для участия необходима только предварительная регистрация.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

