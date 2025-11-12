Форма поиска по сайту

12 ноября, 23:00

Культура

Первый фестиваль прошел в резиденции "Молодежь Москвы. Родина"

Новогодняя комедия "Письмо Деду Морозу" выйдет в прокат 27 ноября

Шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" покажут в Москве

В Москве простились с актером Владимиром Симоновым

"Моя Москва": Анна Фроловцева. Часть 1

Спектакль "Война и мир" покажут в Театре имени Евгения Вахтангова 12 ноября

В Доме музыки представили спектакль "Дорогая Елена Сергеевна"

Спектакль "Дорогая Елена Сергеевна" представили в Москве

Москвичам рассказали, на какие культурные мероприятия можно сходить 11 ноября

"Моя Москва": Георгий Мартиросьян. Часть 2

В столице состоялся первый фестиваль в новой творческой резиденции "Молодежь Москвы. Родина". Мероприятие включало хип-хоп-батлы, театральные постановки, уроки живописи и модный показ.

Резиденция оборудована шестью профессиональными студиями: звукозаписывающей, художественной, дизайнерской, танцевальным залом и выставочным пространством. Для творчества доступны качественные музыкальные инструменты и профессиональные швейные машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

