Первый фестиваль прошел в резиденции "Молодежь Москвы. Родина"

В столице состоялся первый фестиваль в новой творческой резиденции "Молодежь Москвы. Родина". Мероприятие включало хип-хоп-батлы, театральные постановки, уроки живописи и модный показ.

Резиденция оборудована шестью профессиональными студиями: звукозаписывающей, художественной, дизайнерской, танцевальным залом и выставочным пространством. Для творчества доступны качественные музыкальные инструменты и профессиональные швейные машины.

