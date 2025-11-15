Корреспондент Москвы 24 показала, как занимается оздоровительной гимнастикой

Корреспондент Москвы 24 Елена Поляница показала, как занимается оздоровительной гимнастикой. Также одна из зрительниц телеканала по имени Марина показала свои занятия теннисом. Девушка прислала момент с тренировки, на котором она отрабатывает удары.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов. В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.