Тренировки проекта "Мой спортивный район" пройдут в парках и во дворах в Москве

Тренировки проекта "Мой спортивный район" проходят в парках и во дворах в Москве. В 10:00 15 ноября состоится занятие по фитнесу. В 11:00 можно будет заняться бегом, в том числе в спорткомплексе "Лужники".

В павильоне 27 на ВДНХ состоится занятие по зумбе в 10:45. Йога проходит в 9:30. Там же по средам можно заняться танцевальным фитнесом, а по четвергам растяжкой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.