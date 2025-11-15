Корреспондент Москвы 24 показала, как занимается спортом в зале

Телеканал Москва 24 предлагает делиться спортивными достижениями. Например, видео с тренировкой в зале прислала корреспондент Полина Гура. Также зрители прислали кадры с 10-летим мальчиком, которого зовут Юра. Он занимается фигурным катанием уже 4 года.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

