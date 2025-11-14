Форма поиска по сайту

14 ноября, 19:30

Спорт

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по гимнастике в спорткомплексе "Одиссей"

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по гимнастике в спорткомплексе "Одиссей"

В Москве продолжаются бесплатные тренировки по гимнастике и другим спортивным направлениям для жителей всех возрастов. В комплексе "Одиссей" инструкторы Москомспорта проводят занятия с гимнастическими палками для развития гибкости суставов рук и ног.

Как отмечают участники тренировок, разнообразные программы включают работу со шведской стенкой, гирями и другими снарядами. Занятия помогают поддерживать физическую форму, развивать грацию и улучшать эмоциональное состояние.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

