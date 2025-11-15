15 ноября, 23:15Спорт
Зрители Москвы 24 показали новые кадры своих спортивных достижений. Среди последних работ – тренировка телезрительницы Юлии, которая является чемпионкой России и мира по пауэрлифтингу и становой тяге.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.
