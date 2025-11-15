Форма поиска по сайту

15 ноября, 23:15

Спорт

Зрители Москвы 24 показали новые кадры своих спортивных достижений

Зрители Москвы 24 показали новые кадры своих спортивных достижений. Среди последних работ – тренировка телезрительницы Юлии, которая является чемпионкой России и мира по пауэрлифтингу и становой тяге.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоДарья Крамарова

