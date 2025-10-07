Фото: AP Photo/John Locher

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте антидопинговой организации Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

37-летний спортсмен не смог трижды сдать допинг-пробу в прошлом году – 13 июня, 19 и 20 сентября. Это подпало под статью о нарушении порядка предоставления сведений о местонахождении.

Срок дисквалификации будет отсчитан с 20 сентября 2024 года. Завершится она 20 марта 2026 года.

В активе Макгрегора 22 победы и 6 поражений. Он является обладателем двух чемпионских поясов UFC в полулегком и легком весе. При этом боец не выступал с 2021 года.

Ранее Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании. В ноябре 2024 года спортсмена признали виновным и обязали выплатить пострадавшей в качестве моральной компенсации порядка 250 тысяч евро.

Боец и его друг Джеймс Лоуренс были обвинены в совершении насильственных действий в отношении Никиты Ни Лаймхин в 2018 году. Спортсмен не стал отрицать половой контакт, однако заявил, что все произошло по обоюдному согласию.

