Боец UFC Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор проиграл апелляцию по делу об изнасиловании Никиты Ни Лаймхин в 2018 году. Об этом сообщает Sky.news, передает "Газета.ру".

Все основания апелляции спортсмена были отклонены тремя судьями Апелляционного суда в Дублине.

В ноябре 2024 года Макгрегора признали виновным в деле об изнасиловании. Спортсмена и его друга Джеймса Лоуренса обвинили в том, что они подвергли насилию знакомую Никиту Ни Лаймхин в 2018 году.

Сам боец не стал отрицать половой контакт, однако заявил, что все произошло по обоюдному согласию. Тогда Макгрегора обязали выплатить пострадавшей в качестве моральной компенсации порядка 250 тысяч евро.

Однако это не первый случай, когда спортсмена обвиняют в насилии. В 2023 году Макгрегор якобы напал на женщину в туалете во время матча NBA. После этого представители UFC отказались от комментариев скандала со спортсменом, но опубликовали на своем сайте уведомление о том, что ирландского бойца смешанных единоборств обвинили в изнасиловании.

