Новости мира: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании во время матча NBA

Представители UFC решили воздержаться от комментариев скандала с Конором Макгрегором. Организация ограничилась публикацией на своем сайте о том, что ирландского бойца смешанных единоборств обвиняют в изнасиловании. В заявлении отмечается, что организаторы турнира планируют собрать дополнительные сведения о предполагаемом инциденте до начала суда. Спортсмен якобы напал на женщину в туалете во время матча NBA.

В аналогичном преступлении подозревают и лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Уголовное дело в Германии возбудили после двух обращений – в берлинскую полицию и прокуратуру. По версии предполагаемой потерпевшей, все произошло перед концертом Rammstein в Вильнюсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.