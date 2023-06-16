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08:15

В мире

Новости мира: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании во время матча NBA

Новости мира: Конора Макгрегора обвинили в изнасиловании во время матча NBA

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Представители UFC решили воздержаться от комментариев скандала с Конором Макгрегором. Организация ограничилась публикацией на своем сайте о том, что ирландского бойца смешанных единоборств обвиняют в изнасиловании. В заявлении отмечается, что организаторы турнира планируют собрать дополнительные сведения о предполагаемом инциденте до начала суда. Спортсмен якобы напал на женщину в туалете во время матча NBA.

В аналогичном преступлении подозревают и лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Уголовное дело в Германии возбудили после двух обращений – в берлинскую полицию и прокуратуру. По версии предполагаемой потерпевшей, все произошло перед концертом Rammstein в Вильнюсе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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