Международная федерация скалолазания допустила россиян до турниров с 2024 года

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Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) решила допустить граждан России и Белоруссии до соревнований с 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение организации было принято после изучения рекомендаций Целевой группы, подтверждения поддержки украинских спортсменов и принципов разделения спорта и политики, а также того, что все атлеты могут участвовать в соревнованиях.

Выступать на международных соревнованиях россияне и белорусы смогут без национальной символики. Перед началом спортивных мероприятий они должны будут получить статус нейтральных атлетов.

Ранее стало известно, что россияне и белорусы смогут участвовать в чемпионате мира по академической гребле. К соревнованиям допустили ограниченное число атлетов. Выступать граждане РФ и Белоруссии смогут под нейтральным статусом.



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