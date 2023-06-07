Международная федерация гребного спорта разрешила россиянам участвовать в чемпионате мира

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Международная федерация гребного спорта допустила ограниченное число спортсменов из России и Белоруссии к участию в чемпионате мира по академической гребле в нейтральном статусе. Информация об этом появилась на сайте организации.

Отмечается, что россиян и белорусов также допустят до мировых первенств среди спортсменов не старше 19 и 23 лет.

В январе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что до соревнований мирового уровня будут допущены спортсмены из России и Белоруссии, которые не выступают против миротворческой миссии организации, активно поддерживая спецоперацию на Украине. Также они должны полностью соблюдать Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

18 мая президент МОК Томас Бах сообщил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации. Бах сообщил, что в этом его поддержал президент Болгарии Румен Радев.

Международная федерация фехтования допустила российских спортсменов до соревнований