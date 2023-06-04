Российская тхэквондистка Минина стала бронзовым призером чемпионата мира

Фото: телеграм-канал "Тхэквондо "Коре" || Taekwondo Koryo74"

Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 53 килограммов в Баку. Об этом сообщает ТАСС.

"В полуфинале Минина уступила Нахид Кияничандех из Ирана", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что Минина стала обладательницей четвертой бронзовой медали для россиян на чемпионате мира по тхэквондо.

Ранее исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский заявил,что Олимпийских чемпионов по тхэквондо Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили до участия в чемпионате мира в Баку.

Отмечалось, что Всемирная федерация тхэквондо допустила на чемпионат мира 23 атлетов под нейтральным статусом. По данным СМИ, участвовать разрешили 14 россиянам и 9 белорусам.

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