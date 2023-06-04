18:17Спорт
Российская тхэквондистка Минина стала бронзовым призером чемпионата мира
Фото: телеграм-канал "Тхэквондо "Коре" || Taekwondo Koryo74"
Российская тхэквондистка Татьяна Минина стала бронзовым призером чемпионата мира в весовой категории до 53 килограммов в Баку. Об этом сообщает ТАСС.
"В полуфинале Минина уступила Нахид Кияничандех из Ирана", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что Минина стала обладательницей четвертой бронзовой медали для россиян на чемпионате мира по тхэквондо.
Ранее исполнительный директор Союза тхэквондо России Геннадий Жигульский заявил,что Олимпийских чемпионов по тхэквондо Максима Храмцова и Владислава Ларина не допустили до участия в чемпионате мира в Баку.
Отмечалось, что Всемирная федерация тхэквондо допустила на чемпионат мира 23 атлетов под нейтральным статусом. По данным СМИ, участвовать разрешили 14 россиянам и 9 белорусам.
Комиссия спортсменов ОКР призвала допустить россиян к турнирам без ограничений
Читайте также