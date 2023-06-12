Один человек погиб в результате обстрела Донецка украинскими войсками

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Один человек погиб и трое ранены в результате обстрела Киевского района Донецка украинскими военными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Женщина погибла, минимум трое раненых", – отметил источник.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по району, где расположен железнодорожный вокзал.

"20-летняя девушка погибла в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ, ее 2-летний ребенок ранен. Снаряд упал недалеко от вокзала", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее администрация Новокаховского округа сообщала, что ВСУ обстреляли территории, которые оказались подтоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС.

Отмечалось, что были атакованы следующие населенные пункты: Песчаное, Казачьи Лагеря, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Нечаево, Алешки, Новая Каховка, Каховка, Великая Лепетиха, Софиевка и Саги.



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