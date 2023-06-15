Более 20 спортобъектов построят в Москве в ближайшие три года за счет бюджета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В ближайшие три года в Москве построят 22 спортивных объекта за счет средств городского бюджета. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На ближайшие три года адресной инвестиционной программой предусмотрен ввод 22 объектов спорта общей площадью более 210 тысяч квадратных метров. До конца этого года мы планируем ввести шесть объектов, все они уже готовы более чем на половину", – сказал он.

К настоящему времени в высокой степени готовности находятся спорткомплекс в Северном Бутове, футбольное поле в Зеленограде, ФОК во Внукове, ФОУ "Баланс" в Бибиреве, спорткомплекс "Ника" и Дворец спорта в Некрасовке.

Загрутдинов назвал строительство объектов спорта важным направлением деятельности столичных властей, поскольку речь идет о здоровье горожан, увеличении продолжительности их жизни.

"Именно поэтому программа "Спорт Москвы" предполагает строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и большое количество физкультурных центров для всех горожан", – добавил он.

Из наиболее крупных спортивных объектов, которые планируется возвести в Москве в ближайшие годы, можно выделить Ледовый дворец в Мневниковской пойме и Дворец спорта в Лужниках.

В целом за последние пять лет в Москве построили 28 объектов для занятий спортом. Один из них ввели в эксплуатацию в этом году. В процессе строительства сейчас находятся 13 объектов.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала строительство в столице еще семи спортивных объектов общей площадью более 40 тысяч "квадратов". Три из них планируется соорудить на территории ТиНАО.

