Серхио Бускетс провел переговоры о переходе в "Интер Майами" – СМИ

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Серхио Бускетс, экс-капитан испанской "Барселоны", провел переговоры о переходе в клуб Главной футбольной лиги "Интер Майами". Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что Бускетс покинет "Барселону" в конце июня, когда закончится контракт. За команду он выступал с 2008 года. Также, со слов источника, у футболиста есть предложения от саудовских клубов "Аль-Наср" и "Аль-Хиляль", зарплата в которых выше, чем в "Интер Майами".

Ранее о присоединении к "Интер Майами" сообщил аргентинский нападающий Лионель Месси. В интервью спортсмен отметил, что ждет решения Бускетса, ранее они были партнерами по "Барселоне".

1 июня стало известно, что Месси уйдет из клуба "Пари Сен-Жермен" после окончания сезона. Комментируя уход Месси, тренер ПСЖ Кристоф Гальтье назвал его лучшим игроком в истории футбола.

Месси объявил о переходе в "Интер Майами"