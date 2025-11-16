Форма поиска по сайту

16 ноября, 09:45

Беговые занятия пройдут в спорткомплексе "Лужники"

Москва предлагает горожанам десятки вариантов бесплатных тренировок в рамках проекта "Мой спортивный район". Занятия проходят в парках, дворах и на крытых площадках, включая бег в "Лужниках", зумбу и йогу на ВДНХ.

В этом году бесплатные секции по 77 видам спорта, включая плавание, футбол и волейбол, посетили уже более 2 миллионов раз. Найти подходящую тренировку можно с помощью интерактивной карты на сайте проекта.

