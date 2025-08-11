Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 08:00

Происшествия

В США во время автогонок умер пилот Робби Брюэр

В США во время автогонок умер пилот Робби Брюэр

Новости мира: в Индии проливные дожди спровоцировали серию оползней

Российские туристы в Турции пожаловались на отравление

Собянин: силы ПВО пресекли атаку еще одного беспилотника на Москву

20 афтершоков зафиксировано после землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Движение на 26-м км МКАД затруднено из-за ДТП с тремя автомобилями

Бытовки горели на северо-западе Москвы

В Москве загорелась пристройка у бассейна "Октябрь"

В Москве вспыхнул пожар на Живописной улице

В США во время автогонок в Северной Каролине умер пилот Робби Брюэр. У спортсмена случился сердечный приступ, из-за чего он потерял управление, и его машина врезалась в стену. Спасатели вскрыли болид и доставили гонщика в больницу, однако спасти его не удалось.

Футболист барнаульского "Динамо" Кирилл Могель отличился голом уже через четыре минуты после выхода на поле в матче с "Оренбургом-2". Празднуя мяч, он попытался сделать сальто, но неудачно приземлился на колени и был заменен. Игра завершилась победой барнаульцев со счетом 2:0.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияспортвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика