В США во время автогонок умер пилот Робби Брюэр

В США во время автогонок в Северной Каролине умер пилот Робби Брюэр. У спортсмена случился сердечный приступ, из-за чего он потерял управление, и его машина врезалась в стену. Спасатели вскрыли болид и доставили гонщика в больницу, однако спасти его не удалось.

Футболист барнаульского "Динамо" Кирилл Могель отличился голом уже через четыре минуты после выхода на поле в матче с "Оренбургом-2". Празднуя мяч, он попытался сделать сальто, но неудачно приземлился на колени и был заменен. Игра завершилась победой барнаульцев со счетом 2:0.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.