Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 06:30

Происшествия

Новости мира: торнадо обрушился на Кипр

Новости мира: торнадо обрушился на Кипр

Погоня полицейских за нарушителем закончилась крупной аварией на северо-востоке Москвы

Новости мира: в США начали активную фазу борьбы с наркокортелями

В Красногорске задержали управляющего сносом горнолыжного комплекса "Снежком"

Врачи рассказали о состоянии мальчика, пострадавшем при взрыве в Красногорске

Подросток устроил поджог в ТЦ "Авиапарк" в Москве

Неизвестный устроил поджог во время сеанса в кинотеатре Авиапарка

Погоня завершилась ДТП с пострадавшими на северо-востоке Москвы

"Московский патруль": таможня вернула в Перу партию экзотических жуков без документов

"Московский патруль": деятельность сети нелегальных аптек пресечена в Москве

Торнадо обрушился на Кипр. Огромная воронка поднялась на десятки метров в высоту. В некоторых районах это сопровождалось сильным ливнем, затопившим улицы, и мощными порывами ветра.

Вулкан пробудился в Аргентине на юге города Мендоса неподалеку от границы с Чили. Над ним образовалось облако пепла. Шлейф протянулся на высоту более 4 тысяч метров.

В Германии водителям пришлось остановиться посреди трассы, чтобы пропустить целое стадо оленей. Животные перебежали дорогу, перепрыгивая на обочину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаживотныеза рубежомвидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика