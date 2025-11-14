14 ноября, 06:30Происшествия
Новости мира: торнадо обрушился на Кипр
Торнадо обрушился на Кипр. Огромная воронка поднялась на десятки метров в высоту. В некоторых районах это сопровождалось сильным ливнем, затопившим улицы, и мощными порывами ветра.
Вулкан пробудился в Аргентине на юге города Мендоса неподалеку от границы с Чили. Над ним образовалось облако пепла. Шлейф протянулся на высоту более 4 тысяч метров.
В Германии водителям пришлось остановиться посреди трассы, чтобы пропустить целое стадо оленей. Животные перебежали дорогу, перепрыгивая на обочину.
