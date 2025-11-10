В АТОР опровергли нашествие ядовитых жуков во Вьетнаме

Фото: телеграм-канал SHOT

В Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о нашествии ядовитых жуков во Вьетнаме, сообщает газета "Известия" со ссылкой на соответствующее заявление вице-президента АТОР по международному туризму Артура Мурадяна.

О ситуации ранее рассказал телеграм-канал SHOT. По его данным, россияне начали жаловаться на ядовитых жуков томкатов после урагана "Калмаэги". Якобы насекомые забираются через щели, ползают по полу и стенам, полочкам.

При этом томкаты не кусают, а выделяют педерин. Этот токсин вызывает сильные ожоги, зуд и волдыри. После контакта с насекомым у человека может ломить суставы или тошнить, также возможна лихорадка.

Однако, по словам Мурадяна, данная информация недостоверна. В настоящий момент нашествия ядовитых жуков во Вьетнаме не наблюдается.

До этого туристы жаловались на появление необычных укусов после посещения пляжей Вьетнама. Ситуация якобы наблюдалась в городах Нячанге и Дананге. Люди не могли унять зуд и отмечали сильную слабость.

Как утверждалось, причиной могли стать песчаные блохи или муравьи. Однако в АТОР также опровергли данные сообщения.

