В Госдуме рассказали об изменениях в работе аптек с 1 июня

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Российские аптеки с 1 июня официально станут частью системы здравоохранения. Об этом РИА Новости заявила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

По словам парламентария, фармацевты будут не просто продавцами, а полноценными участниками процесса сохранения и поддержания здоровья граждан. Благодаря изменениям повысится престиж профессии, а сотрудники аптек смогут рассчитывать на льготы и преференции, положенные работникам в сфере здравоохранения.

Однако, уточнила Дрожжина, предоставление льгот может отличаться в зависимости от введенных региональных мер поддержки.

Для россиян новшества принципиально ничего не изменят: цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) будут находиться под госконтролем, поэтому повышение стоимости не предвидится, указала депутат.

"Это справедливое решение. Фармацевты находятся на передовой заботы о здоровье, работают в непростых условиях и несут высокую профессиональную ответственность", – добавила собеседница агентства.

Ранее российское правительство упростило и ускорило процесс регистрации и перерегистрации отпускных цен на ЖНВЛП. Это будет способствовать более оперативному выводу лекарств на рынок, предотвращению дефицита и сбоев при поставках в аптеки, поликлиники и больницы.

Кроме того, предусматривается сокращение предоставления описанной госуслуги с 60 до 40 рабочих дней.