Пострадавшие в Красногорске рассказали о масштабе разрушений после обрушения

Владельцы автомобилей, пострадавших при обрушении конструкции горнолыжного комплекса "Снежком" в Красногорске, рассказали о случившемся. Один из них поделился, что его машина получила многочисленные повреждения: разбиты крыша, лобовое стекло, задние фонари, повреждены крылья, бампер и двери.

По словам пострадавших, ударная волна была настолько сильной, что вибрация ощущалась во всем доме, а осколки разлетелись на сотни метров. Сейчас владельцы поврежденных автомобилей готовят фотографии и обращаются в полицию для оформления заявлений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.