Свыше 40 человек госпитализированы после обрушения настила в Чечне

Более 40 человек были госпитализированы после обрушения временного деревянного настила в Чечне, сообщил министр здравоохранения региона Адам Алханов.

"Всего за медицинской помощью обратились 84 человека. После обследования и оказания экстренной помощи 43 пациента госпитализированы, из них 2 – в отделение реанимации", – уточнил глава Минздрава.

Остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь и теперь находятся под наблюдением врачей по месту жительства, отметил Алханов.

Об обрушении настила в селе Ишхой-Юрт Гудермесского района Чечни стало известно 11 ноября. После случившегося была организована проверка по статье о выполнении работ, отвечающих требованиям безопасности.

В региональной прокуратуре сообщали, что инцидент произошел во время церемонии похорон. По данным телеграм-каналов, во время происшествия мужчины находились на улице, а женщины внутри дома. Пол не выдержал веса людей и обрушился в подвал.