Новости мира: более 100 тысяч человек эвакуировали на Филиппинах из-за тайфуна

К Филиппинам приближается супертайфун, который может ударить с еще большей силой. В восточных и северных районах эвакуировали более 100 тысяч человек. Число жертв предыдущего урагана достигло 224 человек, более сотни числятся пропавшими без вести. Президент страны объявил режим национального бедствия.

Бразильский город в штате Парана, который снес торнадо, планируют возвести заново. Населенный пункт практически полностью разрушен. Но, по словам мэра, большинство построек подлежат восстановлению. Гигантский вихрь пронесся 8 ноября и унес жизни 6 человек. Более 700 получили серьезные ранения.

