Новости мира: минимум 5 человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги"

Минимум пять человек погибли во Вьетнаме из-за тайфуна "Калмаэги". Самый мощный удар пришелся на прибрежные районы. Пострадали десятки местных жителей. Многие остались без крова.

Прокуратура Турции выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и еще 37 человек. Их обвинили в совершении геноцида, массовых бомбардировках сектора Газа, препятствовании доставке гуманитарной помощи и преступлениях против человечности. Стамбул уточнил, что расследование было начато после того, как в октябре Израиль задержал и в последствии депортировал в Турцию активистов Глобальной "Флотилии стойкости", которые пытались доставить к берегам Газы гуманитарную помощь для палестинцев.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели переговоры. По их итогам венгерский лидер сообщил о важных исключениях из санкций для его страны, что повлияет на энергетическую безопасность. Орбан подчеркнул, что благодаря этому Венгрия сохранит стабильно низкие цены на энергоресурсы.

